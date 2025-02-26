مدير قناة العالم والسفير الإيراني يلتقيان بوزير الإعلام السوداني.. إليكم التفاصيل

العالم – خاص بالعالم

وتناول اللقاء آفاق التعاون بين البلدين في المجال الاعلامي وكيفية الاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال.



الى ذلك قام مدير قناة العالم بزيارته لمباني تلفزيون السودان مؤكدا دعمه الكامل للقنوات السودانية التي تم تدميرها من قبل قوات الدعم السريع.





شاهد أيضا.. محادثات بين إيران والترويكا الاوروبية بشأن القضية النووية ورفع العقوبات



واشاد برزي بجهود العاملين في تلفزيون السودان وتحديهم ظروف الحرب. هذا وتم الاتفاق على توسيع العمل الاعلامي بين البلدين عبر إنشاء مكتب لقناة العالم في السودان بمواصفات متميزة وبأحدث الأجهزة الفنية.







التفاصيل في الفيديو المرفق ...