الرئيس الايراني: تفعيل اللجنة المشتركة مع ماليزيا ضرورة لتسهيل التبادل التجاري

العالم - ايران

وقال الرئيس بزشكيان ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية الماليزي "داتو اوتا حاجي بن محمد حاجي حسن"، معه؛ حيث اكد على التنسيق وتعزيز العلاقات بين الدول الاسلامية انطلاقا من المبادئ الدينية، مبينا ان تمادي الكيان الصهيوني في جرائمه واعدوانه بالمنطقة يعود الى تغافل المسلمين عن بعضهم الاخر.

ولفت الرئيس الايراني الى أن تظافر الجهود والتنسيق بين القادة والسياسيين في العالم الاسلامي، يساعد كثيرا على نبذ الخلافات وسوء الفهم والفقر والحرمان من المجتمعات الاسلامية، وقال ان جمهورية ايران الاسلامية مستعدة لتنمية الاواصر مع الدول الاسلامية بما فيها ماليزيا، بجميع المجالات.

ونوه رئيس الجمهورية الاسلامية، في هذا اللقاء، الى انعقاد الاجتماع الثامن للجنة التعاون الاقتصادي بين طهران وماليزيا باستضافة طهران وذلك بعد توقف طال 17 عاما؛ مصرحا ان استخدام طاقات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وماليزيا، يشكل ضرورة لتسهيل التبادل التجاري المستديم بين رجال الاعمال والتجار، وتوسيع العلاقات الثقافية وتبادل الخبرات المختلفة في المجالات الاقتصادية والعلمية والطاقة، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الايراني والماليزي وبلديهما.



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كما تطلع الرئيس الايراني الى ان تسهم هذه الزيارات والمحادثات، في اقامة تعامل وثيق وبنّاء بين طهران كوالالمبور، ومشاركة هذه الفرص مع سائر البلدان الاسلامية.

من جانبه، عبّر وزير خارجية ماليزيا عن سعاده بلقاء الرئيس بزشكيان، كما ابلغه تحيات حارة من ملك ورئيس وزراء بلاده؛ واصفا العلاقات بين كوالالمبور وطهران، انها قائمة على التفاهم واسس المودة، كما اكد على رغبة ماليزيا في توسيع العلاقات مع ايران والافادة من خبراتها لاسيما في المجالات العلمية والتقنية والتعاون الاكاديمي وانتاج الاغذية والزراعة.

وقال بن محمد حاجي حسن، خلال اللقاء مع الرئيس بزشكيان اليوم، ان ايران دولة حضارية شهيرة على مستوى العالم، وماليزيا ترغب في الاستفادة من طاقاتها العلمية، وفق اطر التعاون المشترك وفي سياق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما نوه الوزير الماليزي الى المواقف المشتركة بين كوالالمبور وطهران، حيال القضايا الاقليمية والدولية بما في ذلك القضية الفلسطينية، قائلا: نحن على غرار الجمهورية الاسلامية الايرانية ندين جرائم الابادة الجماعية من جانب الكيان الصهيوني على الشعب المظلوم في قطاع غزة، كما نؤكد رفضنا لاي مشروع او خطة تهدف الى اجلاء الفلسطينيين عن ديارهم ومنازلهم قسرا.

وفي الختام، سلم حاجي حسن، الرئيس الايراني دعوة رسمية من جانب رئيس الوزراء الماليزي "انو ابراهيم"، لزيارة هذا البلد.