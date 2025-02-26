استئناف عملية التبادل بإفراج حماس عن رفات 4 أسرى إسرائيليين

العالم - فلسطين

حل لأزمة تأخير الإفراج عن الاسرى الفلسطينيين، اعلنت عنه حماس بعد مباحثات أجراها وفد الحركة مع مسؤولين مصريين في القاهرة؛ وأكدت الحركة ضرورة الالتزام التام ببنود الاتفاق ومراحله كافة. لتستأنف عملية التبادل بافراج حماس عن رفات أربعة أسرى إسرائيليين، وتسليمهم إلى مصر عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

العملية تأتي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفاد به مصدر في حماس، موضحا أن الصليب الأحمر سيتولى نقل الجثث من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ثم إلى مصر دون أي مراسم رسمية، فيما ستفرج إسرائيل تدريجيا عن 625 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة الثامنة، بالإضافة إلى الأسرى الذين لم تفرج عنهم تل أبيب في الدفعة السابعة، والذين لم يتم إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي.

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حماس أكدت أن نقل الجثث إلى مصر جاء كحل وسط بهدف تفادي أي محاولات إسرائيلية لتعطيل تنفيذ الاتفاق، بعد اتهامها حماس بتنظيم استعراضات عسكرية أثناء عمليات التسليم. ذريعة على الرغم من رفض حماس لها، إلا أنها حاولت أن تفرغ ايدي الاحتلال من أي ذريعة تمكنه من تعطيل الاتفاق مرة اخرى.

مصلحة السجون الإسرائيلية قالت إنها تلقت قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل الإفراج عن الجثث الأربع. فيما تحدث مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس، عن استعدادات بدأ بها مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس لاستقبال الأسرى المحررين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، وتوقع المكتب أن يتم الافراج عن أكثر من خمسمئة وتسعين أسيرا من قطاع غزة فقط خلال الدفعة السابعة.