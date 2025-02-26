قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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رويترز عن الحكومة الفنزويلية: العقوبات الامريكية حرب اقتصادية
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ترمب يأمر بالتراجع عن تنازلات كانت قد أعطيت لفنزويلا في اتفاق يتعلق بالنفط
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تظاهرة حاشدة بتل أبيب للمطالبة باستكمال صفقة تبادل الاسرى بكل مراحلها
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وزير الخارجية الايراني يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي التطورات الاقليمية
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إنطلاق حافلات ومركبات الصليب الاحمر من رفح لاستلام الاسرى الفلسطينيين
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مجلس النواب اللبناني يمنح بالاكثرية الثقة لحكومة نواف سلام
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة قبيا غرب رام الله في الضفة الغربية
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الدفاع المدني اللبناني: إنتشال جثامين 5 شهداء في بلدة دير ميماس جنوب لبنان
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مكتب إعلام الاسرى: 620 أسيرا فلسطينيا سيتحررون في الدفعة السابعة
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مظاهرات وتوتر كبير في مدينة القرداحة بريف اللاذقية شمال غرب سوريا