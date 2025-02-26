قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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مصادر إعلامية: الاحتلال يجبر العائلات على التعهد بعدم إقامة استقبال للأسرى
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آليات عسكرية اسرائيلية استعدادا لقمع مراسم استقبال الأسرى عند سجن عوفر
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آليات عسكرية اسرائيلية استعدادا لقمع مراسم استقبال الأسرى في سجن عوفر
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الصليب الأحمر يصل مستشفى غزة الأوروبي لاستقبال الأسرى الفلسطينيين
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مصادر اعلامية: الصليب الأحمر يتوجه الآن لاستلام جثث الأسرى الاسرائيليين
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الصليب الأحمر يتوجه الآن إلى نقطة التجمع في غزة لاستلام جثث الأسرى
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تجمع آليات عسكرية اسرائيلية وجرافة عند بوابة سجن عوفر في رام الله بالضفة
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بدء تجمع الفلسطينيين في قصر رام الله الثقافي لاستقبال الأسرى المحررين
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مصادر اعلامية: الصليب الاحمر يتجه لتسلم عدد من جثث الاسرى الاسرائليين
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وصول الصليب الأحمر لمعبر كرم أبوسالم تمهيدا لاستلام الأسرى الفلسطينيين