قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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5 أسرى وصلوا إلى منازلهم في القدس المحتلة وسط إجراءات أمنية مشددة
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الهلال الأحمر: استلمنا الأسير المصاب بغيبوبة كاظم زواهرة ويتم نقله للمشفى
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وصول الأسير المقدسي المحرر حمزة الكالوتي لمنزله في بلدة بيت حنينا
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مركبات الصليب الأحمر تغادر غزة بعد تسلم الجثث متجهة إلى معبر كرم أبوسالم
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تحرك أول حافلة تقل عددا من الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر نحو بيتونا
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قوات الاحتلال تقتحم منازل الأسرى في القدس والضفة لمنعهم من الاحتفال
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عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين تمت بخانيونس بعيدا عن وسائل الإعلام
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مصادر إعلامية: تم تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة للصليب الأحمر
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مصدر أمني: الإفراج عن الأسرى سيبدأ بعد التعرف على رفات المحتجزين
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إطلاق قنابل صوتية على عدد من الصحفيين في محيط سجن عوفر غرب رام الله