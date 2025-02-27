قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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مكتب رئاسة وزراء الاحتلال: بدأنا عملية تشخيص اولية لجثث الرهائن الأربع
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ديوان رئاسة وزراء الاحتلال: بدأنا عملية تشخيص اولية لجثث الرهائن الأربع
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أسرى قطاع غزة يصعدون الحافلات الاسرائيلية لنقلهم إلى معبر كرم أبو سالم
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استقبال جماهيري كبير لـ 37 أسيرا فلسطينيا محررا وسط مدينة رام الله
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استقبال جماهيري كبير للأسرى المحررين في مدينة رام الله في هذه الأثناء
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الدفعة الأولى للأسرى المحررين تشمل 37 أسيرا من الضفة و5 مقدسيين
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5 أسرى وصلوا إلى منازلهم في القدس المحتلة وسط إجراءات أمنية مشددة
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الهلال الأحمر: استلمنا الأسير المصاب بغيبوبة كاظم زواهرة ويتم نقله للمشفى
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وصول الأسير المقدسي المحرر حمزة الكالوتي لمنزله في بلدة بيت حنينا
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مركبات الصليب الأحمر تغادر غزة بعد تسلم الجثث متجهة إلى معبر كرم أبوسالم