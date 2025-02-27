اجتماع الأمم المتحدة يدين تشكيل حكومة موازية في السودان

العالم - السودان

وقال نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة جون كيلي إن بلاده تدعم استعادة الحكم المدني في السودان من خلال حوار سياسي سلمي، مشيرًا إلى أن محاولات “الدعم السريع” لتشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها لن تسهم في تحقيق السلام بل تؤدي إلى تقسيم البلاد.

من جهتها، قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد إن تعميق الانقسامات في السودان سيزيد من زعزعة استقرار البلاد والمنطقة، مؤكدة على أهمية احترام سيادة السودان ووحدته لضمان إنهاء الحرب بشكل مستدام.

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من جانبه، أكد فو كونغ، السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، أن إعلان “الدعم السريع” وبعض الأحزاب السياسية عن نية تشكيل حكومة موازية قد يؤدي إلى مزيد من تفتيت السودان، مشددًا على دعم الصين لسيادة السودان ووحدته.

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وفيما يتعلق بالموقف الكيني، أكد السفير الكيني لدى الأمم المتحدة إيراستوس لوكال، أن بلاده لم تعترف بأي كيان في السودان أو في أي مكان آخر، مشيرًا إلى أن الاعتراف بالدول هو مسألة قانونية محكومة بالقانون الدولي.

المصدر: "موقع المنار" عن "وكالات"