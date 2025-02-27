مفوض عام الأونروا: الضفة الغربية تحولت لساحة معركة

العالم - فلسطين المحتلة

وقال لازاريني، في منشور على منصة "إكس" مساء امس الأربعاء، إن أكثر من 50 فلسطينيًا، بينهم أطفال، استشهدوا خلال خمسة أسابيع من التصعيد، مشيرًا إلى أن تدمير البنية التحتية، تجريف الطرق، وفرض قيود على الحركة بات مشهدًا يوميًا.

وأوضح المسؤول الأممي أن 40 ألف شخص، معظمهم من سكان مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، اضطروا إلى الفرار من منازلهم تحت وطأة العدوان الاسرائيلي.

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كما أكد لازاريني، أن المخيمات تحولت إلى أنقاض، فيما 5000 طفل كانوا يرتادون مدارس الأونروا حُرموا من التعليم، بعضهم منذ أكثر من 10 أسابيع.

وأشار لازاريني إلى أن المرضى عاجزون عن الوصول إلى الرعاية الصحية، والأسر مقطوعة عن المياه، الكهرباء، والخدمات الأساسية، ما زاد من معاناة السكان في ظل استمرار انعدام الأمن والخوف المتصاعد.

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وأكد لازاريني أن ما يحدث يجب أن ينتهي فورًا، مشددًا على أن فرق الأونروا تواصل تقديم الدعم الإنساني للنازحين، من خلال توفير الطعام، الرعاية الصحية، والاحتياجات الأساسية للحفاظ على كرامة وحياة السكان في ظل الأوضاع الكارثية.

المصدر: فلسطين اليوم