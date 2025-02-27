قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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صحف عبرية
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تحرير عميد الاسرى ضياء الأغا بعد 33 عاما قضاها داخل سجون الاحتلال
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استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال انسحابها من السيلة الحارثية بجنين
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مكتب اعلام الاسرى: ندعو جماهير شعبنا الى استقبال الاسرى استقبال الابطال
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مكتب اعلام الاسرى:نهنئ اسرانا المحررين بعد سنوات طوال من الاسر والمعاناة
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مكتب اعلام الاسرى: هذا النصر لم يكن ليتحقق الا بتضحيات ابناء شعبنا في غزة
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مكتب اعلام الاسرى:هذه الدفعة شملت تحرير642 اسيرا منهم151 من المؤبدات
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حرس الثورة يكشف عن سفينةحربية فائقة السرعةقادرة على اطلاق صواريخ كروز
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وفاة سابع طفلة رضيعة بقطاع غزة بسبب البرد القارص وانعدام وسائل التدفئة
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وصول 456 اسيرا الى غزة ونقل عدد منهم للمستشفى بسبب تدهور صحتهم
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أسرى محررون يدوسون ملابس الاحتلال التي تحمل رموزا وعبارات اسرائيلية