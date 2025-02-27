قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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الخارجية الايرانية تطالب المجتمع الدولي برد فعل تجاه اعتداءات الاحتلال بسوريا
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الخارجية الايرانية تحذر من استمرارالاعمال التوسعية والعدائية الاسرائيلية بسوريا
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الخارجية الايرانية تدين بشدة العدوان الاسرائيلي على جنوب سوريا وريف دمشق
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حماس: جاهزون لتمديد المرحلة الاولى او دمج المرحلتين وفق خطوطنا الحمراء
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حماس: نؤكد اتمام المرحلة الاولى للاتفاق والتزامنا به رغم مماطلة الاحتلال
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مصادر فلسطينية:اطلاق نار من اليات الاحتلال شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة
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قائد حرس الثورة يرعى مراسم تدشين سفينة حربية وزوارق فائقة السرعة
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اللواء سلامي: اتمنى ان نشهد دائما انجازات مختلفة في القطاع البحري
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اللواء سلامي: اطمئن الشعب ان قادته يغلقون الطرق بوجه العدو برا وبحرا وجوا
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اللواء سلامي: الشعب الايراني استطاع احباط اهداف العدو