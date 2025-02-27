انضمام سفينة حربية جديدة إلى القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية

العالم - ايران

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان مراسم انضمام سفينة المرافقة البحرية "الشهيد رئيس علي دلواري" إلى القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية، قد بدأت صباح اليوم الخميس، بالإضافة إلى ازاحة الستار عن زوارق سريعة جديدة قادرة على إطلاق الصواريخ، بحضور القائد العام للحرس الثوري.

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كما تم ازاحة الستار ايضا عن زورق سريع تابع للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية، تصل سرعته إلى 110 عقدة بحرية، ويتمتع بقدرة إطلاق صواريخ كروز المضادة للمدمرات.