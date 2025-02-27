هيومن رايتس تحذر: 'إسرائيل' تستنسخ انتهاكات غزة بالضفة

العالم _ فلسطين

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان، إن "الدبابات الإسرائيلية دخلت إلى الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ عقدين".

وأشارت إلى أن العدوان على شمال الضفة، هو الأطول منذ الانتفاضة الثانية.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش، أن جيش الاحتلال هدم أعدادا كبيرة من المنازل والبنى التحتية الحيوية، منها كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وأنابيب المياه في جنين، مشيرة إلى أن كيان الاحتلال يستنسخ انتهاكات غزة في الضفة الغربية المحتلة، قائلة"سبق أن رأينا هذه الأساليب في القطاع".

إقرأ أيضا: الضفة تشتعل بالمواجهات والمقاومة تهاجم الاحتلال في نابلس

وأكدت الأمم المتحدة أن مخيمات اللاجئين في جنين، ونور شمس، وطولكرم أصبحت "شبه غير صالحة للسكن".

ودعت المنظمة الدولية إلى التحرك لمنع المزيد من الفظائع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر فرض عقوبات موجهة على المتورطين في الانتهاكات المستمرة، وتعليق نقل الأسلحة إلى كيان الاحتلال، وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.