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إيران تُدين الهجمات "الإسرائيلية" على سوريا

إيران تُدين الهجمات
الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي اليوم الخميس بالغارات الجوية والبرية الجديدة التي نفذها الكيان الصهيوني المحتل على مناطق بجنوب سوريا وضواحي دمشق داعيا الى ردة فعل حازمة من الاسرة الدولية والبلدان الاسلامية في التنديد بهذه الاعتداءات واتخاذ اجراء عاجل لوقف انتهاك الكيان الصهيوني للقانون.

العالم - ايران

وحذر بقائي من استمرار الاعمال التوسعية والعدوانية للكيان الصهيوني داخل الاراضي السورية وطالب الاسرة الدولية والبلدان الاسلامية باستنكار هذه الاعتداءات واتخاذ اجراء عاجل لوقف خرق القانون من قبل الكيان الصهيوني.

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واشار بقائي الى انتهاك الكيان الصهيوني المتكرر لاتفاق 1974، معتبرا هذه الاعتداءات بانها تمثل انتهاكا سافرا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي مؤكدا ان احتلال اجزاء من الارض السورية والانتهاك المتكرر لسيادة سوريا ووحدة اراضيها، يمثل جريمة عدوان ودعا مجلس الامن الدولي لاتخاذ موقف عاجل لوقف العدوان وخرق السلام والامن الدوليين من قبل الكيان الصهيوني.

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