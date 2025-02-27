المستشفى الأوروبي بغزة: المحررون مصابون بهزال شديد وتعرضوا للضرب المبرح

العالم - فلسطين

وبين الهمص اليوم الخميس 27 فبراير 2025، أن 456 أسيراً وصلوا إلى المستشفى الأوروبي بغزة، بينهم 15 أسيراً من الكادر الطبي، في حيث انتظرت العوائل وصول 24 أسيراً من الأطفال وأسيرة ولكن الاحتلال عطل الإفراج عنهم.

وأكد على أن معظم الأسرى يعانون من الأمراض الجلدية، وأدخلت حالة منهم إلى المشفى للمبيت بسبب إصابته بتليف بالرئة، فيما أعطيت الأدوية الخاصة بالجرب لكل الأسرى المحررين.

وبين الهمص، أن الأسرى تعرضوا للضرب المبرح المركز على الصدر ما عرضهم لكسور في القفص الصدري.

ولفت إلى أن أسير مبتور اليد وصل للمستشفى فيما وصل أسير مبتور القدم بسبب إصابته بمرض السكري وعدم تلقيه العلاج.