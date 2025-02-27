قناة العالم
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اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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رياضة
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اصابة شاب برصاص اليات الاحتلال في مخيم الشابورة جنوب قطاع غزة
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اسرى عائلات الاحتلال:على الحكومةضمان عودة اخراسيرخلال اليوم الـ50 للاتفاق
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اسرى عائلات الاحتلال:نطالب الحكومة بالعمل للافراج عن 59 اسيرا متبقيا بغزة
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اسرى عائلات الاحتلال:3 من الاسرى الذين اعيدوا اليوم كان يمكن انقاذ حياتهم
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وزير الخارجية العراقي: ملتزمون بالاتفاق الامني مع ايران
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اصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس
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بعد مماطلة الاحتلال..انجازالدفعة السابعة من صفقة التبادل
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انتشار اليات جيش الاحتلال على جميع مداخل مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة
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اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات اسرائيلية خاصة بمخيم بلاطة في نابلس
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مصادر عبرية عن قائد الجبهة الداخلية للاحتلال: الفشل سيبقى معي طوال حياتي