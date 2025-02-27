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اصابة شاب برصاص اليات الاحتلال في مخيم الشابورة جنوب قطاع غزة
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اسرى عائلات الاحتلال:على الحكومةضمان عودة اخراسيرخلال اليوم الـ50 للاتفاق
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اسرى عائلات الاحتلال:نطالب الحكومة بالعمل للافراج عن 59 اسيرا متبقيا بغزة
عاجل
اسرى عائلات الاحتلال:3 من الاسرى الذين اعيدوا اليوم كان يمكن انقاذ حياتهم
عاجل
وزير الخارجية العراقي: ملتزمون بالاتفاق الامني مع ايران
عاجل
اصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس
عاجل
بعد مماطلة الاحتلال..انجازالدفعة السابعة من صفقة التبادل
عاجل
انتشار اليات جيش الاحتلال على جميع مداخل مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة
عاجل
اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات اسرائيلية خاصة بمخيم بلاطة في نابلس
عاجل
مصادر عبرية عن قائد الجبهة الداخلية للاحتلال: الفشل سيبقى معي طوال حياتي
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 27-02-2025
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الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 26-02-2025
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.