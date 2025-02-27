الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٥
٠٩:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 27-02-2025

الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 26-02-2025