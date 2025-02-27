صراع الحركة الأسيرة مع الاحتلال هو صراع وطني + فيديو

العالم – مراسلون

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية قال حسن قنيطة: هذا يوم نعتبره يوماً حافلاً كما الأيام السابقة، وكل الدفعات السابقة نعتبرها مفاصل تاريخية في سجل نضال شعبنا الفلسطيني ومعركة الاحتلال وصولا إلى تحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة.

وأضاف: عندما نتحدث عن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لا يغيب عنا خاصة الأسرى القدامى على وجه التحديد، لما يحملونه من توالي عقود الصراع على فترات طويلة، مثل الأسير القائد نائل البرغوثي والأسير ضياء الآغا، هؤلاء الأسرى يعتبرون كعناوين للحركة الوطنية الأسيرة.

وأوضح أن هؤلاء الأسرى عايشوا فترات الصراع المختلفة والمتتالية بدءاً من انتفاضة الحجارة وما قبلها وصولاً إلى انتفاضة الأقصى وإلى حرب الإبادة والتطهير.

وقال: هؤلاء الأسرى الأبطال أمضوا الفترات الطويلة، إضافة إلى أبنائنا وإخواننا الذين اعتقلوا بعد السابع من اكتوبر و ما مورس بحقهم من انتهاكات ومن تعذيب ومن تجاوز لكل القيم الآدمية والإنسانية.

وأضاف: نقول إن صراعنا مع هذا الاحتلال الذي يمارس ساديته المجرمة على أسرانا ومعتقلينا حتى اللحظات الأخيرة هو صراع سياسي وطني، وليس كما يحاول أن يصوره من خلال ملفات أخرى على أن هذا الصراع ممكن أن يتجاوز فصيل معين هنا أو فصيل هناك.

وأكد مدير عام هئية الأسرى والمحررين في غزة: نقول إن شعبنا الفلسطيني له أهدافة الوطنية والمشروعة، والحركة الوطنية الاسيرة وأسرانا هم جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام.

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