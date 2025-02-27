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شاهد.. ماذا قال الاسرى المحررون في قطاع غزة لكاميرا العالم؟

الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

سلمت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة جثث أربعة أسرى إسرائيليين بعيدا عن الجمهور ووسائل الإعلام مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف اطلاق النار.

العالم - مراسلون

في مستشفى غزة الاوروبي حيث وصلت حافلات الاسرى الفلسطينيين الذين تم الافراج عنهم من داخل سجون الاحتلال الصهيوني، هذه الحافلات التي تحمل اعداد كبيرة جدا من الاسرى اكثر من 600 اسير فلسطيني الان وصلوا الى قطاع غزة.

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وقال اسر محرر "الفرحة ستكتمل مع خروج كل الاسرى وتبيض كل السجون ، نشكر المقاومة على ما قامت به ونامل تبيض السجون لان اخواننا في عذاب اقسم بالله".

فيما قال اسير محرر اخر "هذا شعور لا يوصف الصراحة، الحمدلله وصلنا ارض غزة الحمدلله هذا من فضل الله".

المزيد بالفيديو المرفق..

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