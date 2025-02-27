"بلومبيرغ": أوجلان يدعو مؤيديه إلى إلقاء السلاح بعد صراع دام 4 عقود

العالم - تركيا



ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع إن "من المتوقع أن يلقي أوجلان بيانا شاملا وتاريخيا لممثلي حزب مؤيد للأكراد، الذين سيزورونه في سجنه على جزيرة بالقرب من إسطنبول".

وتضيف الصحيفة أنه وفق للمصادر فمن المتوقع أن يعقد وفد الحزب المؤيد للأكراد مؤتمرا صحفيا في إسطنبول في الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي اليوم الخميس.

من جهته رجح مسؤول كبير في حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يحث أوجلان "حزب العمال الكردستاني" على التخلي عن كفاحه المسلح والسعي إلى حل سياسي.

وقد تزايدت التوقعات منذ أكتوبر، عندما دعا حليف أردوغان القومي دولت بهجلي (حزب الحركة القومية اليميني) أوجلان إلى الضغط من أجل نزع السلاح.



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وفي العام الماضي، قال بهجلي إن أوجلان يجب أن يُطلق سراحه إذا أقنع "حزب العمال الكردستاني" بنزع سلاحه والانتقال إلى المشاركة السياسية. وفي ديسمبر الماضي، قال حزب مؤيد للأكراد إن أوجلان أبدى استعداده للتعاون.