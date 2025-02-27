لجان المقاومة تثمن موقف مصر الرافض لمقترح لابيد بإدارة قطاع غزة

العالم _ فلسطين

وجاء في نص البيان مايلي:

نثمن ونشيد بالموقف العروبي ذي المبدأ، للأشقاء في جمهورية مصر العربية برفض إقتراح المجرم الصهيوني يائير لابيد بأن تتولى مصر إدارة قطاع غزة و نعتبر أن هذا الموقف المشرف يعبر عن الدور المحوري والمركزي التي تقوم به مصر العروبة في حماية الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية في مواجهة المخططات الخبيثة لرأس الشر والارهاب الكيان الصهيوني ومن خلفها الادارة الأمريكية.

مقترح لابيد يؤكد أننا أمام كيان أبرتهايد صهيوني إرهابي فاشي بكل مكوناته لا يجيد سوى الإبادة والتطهير العرقي وهدفه إستئصال وإقتلاع شعبنا من أرضه.

أي ترتيبات أو أفكار إدارية في قطاع غزة لا يمكن أن تتم إلا عبر توافق وطني ولن يكون الكيان الصهيوني جزءا من هذه الترتيبات وشعبنا الفلسطيني هو من يقرر ذلك.

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