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إدانة سعودية للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وقلق من زعزعة الاستقرار

إدانة سعودية للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وقلق من زعزعة الاستقرار
الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

أعربت السعودية عن "إدانتها واستنكارها" للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدة على تضامنها مع سوريا حكومة وشعباً.

العالم - السعودية

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن المملكة "تعرب عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية مناطق في سوريا الشقيقة، ومحاولاتها زعزعة أمنها واستقرارها، في انتهاكات متكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة".

وأكدت السعودية على "تضامنها مع سوريا حكومة وشعباً"، مشددة على "ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع اتساع رقعة الصراع"، مشيراً إلى أن هذا الأمر "حذرت منه المملكة مراراً".

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وشهدت مناطق عسكرية جنوبي سوريا، أمس الثلاثاء، قصفاً عنيفاً شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في استمرار لاعتداءات متكررة، خلال الأسابيع الماضية، على الأراضي السورية، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة والسيطرة على قمة جبل الشيخ، وتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة، وقصف مئات المواقع العسكرية، بهدف تدمير البنية التحتية للجيش السوري.

ويتزامن العدوان الإسرائيلي البري والجوي خلال الأيام الماضية، مع استمرار عمليات بناء القواعد العسكرية داخل المنطقة العازلة من جبل الشيخ وصولاً إلى حوض اليرموك، حيث يتم تجهيز النقاط بالكهرباء والسكن الخاص بالعناصر وشق طرقات باتجاه الحدود من كل نقطة عسكرية تم إنشاؤها.

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