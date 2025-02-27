حماس تبارك عملية الخضيرة وتؤكد استمرار المقاومة

العالم - فلسطین

وقالت في تصريح، : “إن عملية الدهس والطعن التي وقعت عصر اليوم في منطقة كركور بالقرب من الخضيرة، هي رد طبيعي بطولي على ما يرتكبه الاحتلال من عدوان غاشم وجرائم متواصلة في الضفة الغربية المحتلة وخاصة في محافظاتها الشمالية، ومن استمرار عمليات التهويد ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومقدساتنا الإسلامية”.

وأكدت الحركة أنّ “العملية تمثل رسالة لحكومة الاحتلال المتطرفة ووزرائها، بأن في الضفة والداخل المحتل وكل أرض فلسطين مقاومون أبطال وثوار أحرار لن يفرطوا بحقهم، وأن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال عن كامل أرضنا.”

ودعت الشعب الفلسطيني لمزيد من الثبات والتصدي وتصعيد المقاومة، ولإشعال حالة الاشتباك عبر العمليات الموجعة داخل أرضنا المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن والأمان حتى التحرير والعودة.

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وأُصيب 11 مستوطنًا إسرائيليًّا بينهم ثلاث حالات وُصفت بـ “الخطيرة”، مساء اليوم الخميس، في عملية مزدوجة بالطعن والدهس نفذها مقاوم فلسطيني قرب بلدة الخضيرة بالداخل الفلسطيني المحتل، فيما تمكن المنفذون من الانسحاب.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، أن العملية أسفرت عن 11 إصابة حيث صدمت سيارة مسرعة مجموعة من المستوطنين شمال شرق بلدة الخضيرة، 3 منها حالتهما خطيرة جدًا، 4 حالتهما متوسطة، و4 حالتهم طفيفة.