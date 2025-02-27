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المقاومة تتقدم ونتنياهو يتراجع

الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

في كل دفعة من الدفعات في اتفاق تبادل الأسرى بين المقاومة والكيان الإسرائيلي يحاول نتنياهو العرقلة دائما بوضع شروط ومحاولة للعرقلة، لكنه يعود ويتراجع تحت إصرار المقاومة وثباتها وضغطها وعدم تراجعها.

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نتنياهو يتراجع والمقاومة تتقدم وتحقق النقاط وها هو نتنياهو يتراجع أيضاً هذه المرة ويطلق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني، وصلوا إلى الضفة الغربية وغزة.

مشهد الأسرى المحررين الفلسطينيين وهم يقومون بسجدة الشكر أو يطلقون الشعارات أو يتحدثون عن أنهم خرجوا من الموت يصيب الصهاينة في مقتل ويضرب كل المعنويات داخل الكيان الإسرائيلي.

وطبعا هذا ليس من فراغ، ففي إطار كل الدفعات كنا نرى مثل هذا المشهد.. إستعراض عسكري وخطابات وشعارات وزغاريد.. كل هذا ينم عن أن المقاومة الفلسطينية وشعبها في غزة يصرون على هذا المشهد الذي يكرس الانتصار.

هذا فيما نتنياهو في كل مرة كان يعرقل.. ويطرح شروط ويهدد.. وها هو يهدد مرة جديدة في أنه لن يدخل إلى المرحلة الثانية إلا أن يحقق آهداف الحرب التي شنت على غزة وهذا الأمر واضح من خلال بعض تصريحات نتنياهو وبعض تصريحات المؤيدين له.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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