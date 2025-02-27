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الرئيس الايراني: نحن دعاة الحوار، لكننا لن نخضع للمتغطرسين

الرئيس الايراني: نحن دعاة الحوار، لكننا لن نخضع للمتغطرسين
الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، اننا لا يجب ان نخشى اجراءات الحظر، مضيفا ان البعض يقولون انه لا خيار امامنا سوى الدخول في حوار مع هؤلاء (الامريكيين)، اننا لم نقل باننا لا نتحاور، لكن ليس مقررا ان ننحني برؤوسنا ونستسلم للمتنمرين.

العالم - ايران

واضاف الرئيس بزشكيان وهو يتحدث في اجتماع لمدراء الاجهزة الحكومية لجنوب غرب طهران، انه ليس مقررا ان نجري حوارا مع الذين يقصفون النساء والاطفال ومن ثم يتشدقون بحقوق الانسان، وحينها يقول هؤلاء لنا انه لا يجب ان تملكوا صواريخا واسلحة، ومتى ما ارادوا يقومون بقصفنا ولا يكون بامكاننا الدفاع عن انفسنا.

وتابع اننا قلنا منذ البداية اننا لسنا في صراع وشجار مع احد، ان البلدان الاسلامية في المنطقة هم اخواننا، ونريد ان نعيش معهم بسلام وهدوء. اننا لم نربك الوضع في المنطقة بل ان الكيان الاسرائيلي هو من قام بذلك، وان الكيان الصهيوني المدعوم من امريكا هو الذي يعتدي في كل مكان.

وكان الرئيس الايراني قد زار اليوم بعض مدن جنوب غرب محافظة طهران ضمن جولاته العديدة على محافظات البلاد.

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