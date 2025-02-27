استشهاد شخص وإصابة آخر في غارات الاحتلال على مدينة الهرمل شرقي لبنان

العالم-لبنان

واشارت المصادر ان مسّيرة إسرائيلية استهدفت ألية من نوع "بيك آب" بغارتين، شمالي مدينة الهرمل.

كما أفادت الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، باستشهاد شخص وإصابة آخر جراء غارتين من مسيرة إسرائيلية استهدفتا سيارة في مدينة الهرمل شرق لبنان.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من استهداف جيش الاحتلال لسيارة على طريق حوش السيد علي في منطقة الهرمل، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخر.

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ومنذ انسحابه من القرى الحدودية ووقف إطلاق النار، يشن جيش الاحتلال غارات متفرقة على الجنوب وشرق لبنان أي الحدود مع سوريا.

وبزعم التصدي لتهديدات حزب الله، ارتكب جيش الاحتلال مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.