كاتس: 'إسرائيل' ستبقى إلى أجل غير مسمى بالمنطقة العازلة مع لبنان

العالم _ الاحتلال

وقال كاتس خلال مؤتمر لقادة المجالس الإقليمية في كيان الاحتلال إن "هناك منطقة عازلة (على الحدود مع لبنان)، لم يكن الأمر سهلا لكنني تمسكت بموقفي، حصلنا على ضوء أخضر أميركي، قدمنا لهم خريطة وسنبقى إلى أجل غير مسمى، الأمر يعتمد على الوضع لا على الوقت".

واعتبر أن محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر سيبقى "منطقة عازلة"، وذلك في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الراهن.

ونقلت القناة "12" العبرية عن كاتس قوله: "سيبقى محور فيلادلفيا منطقة عازلة تماما كما هو الحال في (حدود "إسرائيل" مع الجارتين) لبنان وسوريا".

وضمن ادعاءات إسرائيلية متكررة بتهريب أسلحة ومواد أخرى من مصر إلى قطاع غزة المحاصر، أضاف كاتس: "رأيت عددا لا بأس به من الأنفاق تخترق فيلادلفيا، بعضها كان مغلقا والآخر مفتوحا".

ومرارا نفت كل من مصر وحركة حماس وجود أي أنفاق بمنطقة محور فيلادلفيا التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ مايو/ أيار 2024، ضمن حرب الإبادة الجماعية على غزة.

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