قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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كوريا الشمالية تجري عملية محاكاة لإطلاق صاروخ كروز استراتيجي
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية من حاجز حوارة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة الخليل وبلدتي قبلان ويتما جنوب نابلس
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قوات الاحتلال تطلق النار على المنازل بمحيط بلدة مسحرة في القنيطرة السورية
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة سلفيت وقرية دير قديس غرب رام الله
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طائرات الاستطلاع الاسرائيلية تحلق في اجواء محافظة القنيطرة السورية
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قوات الإحتلال تقطع الطريق بين مسحرة ونبع الصخر بريف القنيطرة في سوريا
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الشيخ عكرمة صبري يدعو لتكثيف شد الرحال للمسجد الاقصى بشهر رمضان