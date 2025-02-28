شاهد.. انضمام بارجة عابرة للمحيطات لقوات حرس الثورة

العالم - خاص بالعالم

في بندر عباس جنوب إيران، انضمت بارجة الشهيد رئيس علي دلواري العابرة للمحيطات، بالإضافة إلى 9 زوارق سريعة قاذفة للصواريخ، إلى أسطول القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية، في مراسم خاصة أقيمت بحضور قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية، العميد علي رضا تنكسيري.

شاهد أيضا.. حيدر 110.. الزورق السريع الجديد يعزز قدرات حرس الثورة البحرية

وأوضح العميد تنكسيري أن بارجة الشهيد رئيس علي دلواري تُعد البارجة الرابعة من جيل القطع البحرية فئة الشهيد سليماني، مشيرًا إلى أن طول البارجة يبلغ 67 مترًا وعرضها 20 مترًا. وأضاف أن البارجة تتمتع بقدرات عالية، حيث يمكنها البقاء في البحر لفترات طويلة، وهي مجهزة بمجموعة من الصواريخ ذات المدى الذي يصل إلى 700 كيلومتر.

وأشار إلى أن البارجة تتميز بعدم قابليتها للرصد بالرادار، وقدرتها على تغيير مسارها بسرعة، بالإضافة إلى إمكانية حملها للطائرات العمودية.

كما أكد العميد تنكسيري أن بارجة الشهيد دلواري تُعد واحدة من أكثر القطع البحرية تسليحًا في أسطول الحرس الثوري، حيث يمكنها حمل الزوارق السريعة داخليًا، والتحول إلى بارجة مقاتلة في تشكيلات الوحدات القتالية.

وأضاف تنكسيري أن البارجة مزودة أيضًا برشاشات آلية وأجهزة تتبع بالليزر، مما يعزز من قدراتها القتالية ويجعلها إضافة استراتيجية مهمة للقوات البحرية الإيرانية.

شاهد أيضا.. اللواء سلامي: تعلمنا كيف يجب الذود عن استقلال البلاد وحريتها ووحدة اراضيها

هذا الإعلان يأتي في إطار تعزيز القدرات الدفاعية للقوات البحرية الإيرانية، خاصة في منطقة الخليج العربي، التي تشهد توترات إقليمية متصاعدة.

التفاصيل في سياق التقرير التالي..