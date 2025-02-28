بالفيديو.. كشف مخطط امريكي لاعادة العدوان السعودي الاماراتي على صنعاء

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ترقب في اليمن لعودة الحرب في ظل التصعيد الامريكي الاخير ضد صنعاء وفشل جهود السلام. حيث شهدت الاونه الاخيرة العديد من التصريحات المنددة بالدعم الامريكي لفصائل من اسمتهم صنعاء بالمرتزقة.

وكانت مصادر في واشنطن أكدت أن الإدارة الأمريكية قدمت للسعودية مقترحات جديدة لمواجهة صنعاء اقتصاديا وعسكريا وحثت الرياض على اعادة الحرب الى الواجهة.

المصادر أوضحت أن الرياض اشترطت ضمانات أميركية واتفاقية أمنية مشتركة بين البلدين، حيث تتزامن هذه المعلومات مع زيارة لواشنطن اجرها وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر الذي يقود الملف اليمني .

من جهتها، اتهمت صنعاء واشنطن والرياض بالتخطيط لشن هجوم ضدها عبر التشكيلات المسلحة المنضوية في إطار ما يسمى بالمجلس الرئاسي، مشيرة إلى أن الخلاف السعودي الإماراتي لتقاسم المحافظات الجنوبية أعاق تنفيذ المخطط.

وزير الخارجية اليمني جمال عامر دعا الرياض إلى اغتنام الفرصة للسلام، لافتا إلى أن بلاده جاهزة للسلام ملوحا باللجوء إلى التصعيد العسكري حال فشل الخيار الدبلوماسي. واشار الى ان هناك جهود كبيرة من قبل واشنطن والرياض لتشديد الحرب الاقتصادية ضد صنعاء. ولفت عامر الى أن الولايات المتحدة لن تتمكن من حماية السعودية في حال عادت الحرب .

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على صعيد متصل حذر وزير الدفاع اليمني اللواء العاطفي من اي مغامرة ضد صنعاء وقال ان على الاعداء التفكير الف مرة قبل الاقدام على اي عدوان على الشعب اليمني مضيفا ان اليمن اصبح يملك قوة جبارة يستطيع من خلالها الدفاع عن نفسه.

هذا وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وجه تحذيرًا للنظامين السعودي والإماراتي بعدم تكرار العدوان على اليمن وقال إن العدوان سيرتد على السعودية والإمارات

كما وجه الحوثي تحذيرًا للعدوان الأمريكي السعودي برفع الحصار والكف عن تفتيش السفن، مؤكـدًا أن اليمن لن يقبل بأن يستمر الحصار وأنه يتم دراسة الخيارات وذلك بعد أن وصلت اليهم رسائل من السعودية تفيد بانها قد تشترك في حرب جديدة ضد اليمن.