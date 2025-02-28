شاهد.. الرئيس الاوكراني يزور واشنطن لابرام اتفاقية المعادن

العالم - خاص بالعالم

ضبابية المشهد في مباحثات السلام في اوكرانيا مازالت سيدة الموقف وسط مساعي الاتحاد الاوروبي للحصول على ضمانات امنية لكييف في اي اتفاق سلام .

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة بعدما اعلن عن توافق كييف على بنود اتفاق المعادن النادرة مع واشنطن ولإجراء محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، في زيارة تحمل أهمية كبيرة بخصوص مستقبل الحرب مع روسيا.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاق بشأن المعادن والعناصر الأرضية النادرة في أوكرانيا، والذي اشترط ترامب توقيعه لاستمرار تقديم مساعدات عسكرية أميركية لكييف بعد 3 سنوات من الحرب مع جارتها موسكو.

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وجاءت زيارة زيلينسكي عقب زيارتين لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الأسبوع الجاري، حاولا خلالها الضغط على ترامب ومحاولة إقناعه بتقديم ضمانات أمنية لكييف.

وعرضت بريطانيا وفرنسا نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا، لكنّهما تريدان ضمانات من ترامب بأنّ بلاده ستساعدهما في هذه المهمة، بما في ذلك عبر الاستطلاع الجوي والمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية وتوفير تغطية جوية عند الاقتضاء.

ويدعو مشروع الاتفاق إلى إنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار تديره حكومتا الولايات المتحدة وأوكرانيا بشكل مشترك بهدف تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا.وبحسب مصادر مطلعة سيوجه الصندوق للاستثمار في مشاريع في أوكرانيا وجذب الاستثمارات لزيادة التنمية بما في ذلك مجالات مثل التعدين والموانئ.

في غضون ذلك اعلن الرئيس الأميركي ترامب بأن العلاقة مع زيلينسكي توترت قليلا، مشددا رفضه لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وفي أول رد فعل أوروبي على تصريحات ترامب، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الضمانة الأمنية الأفضل لأوكرانيا تتمثل بانضمامها لحلف الناتو، متهمة الرئيس الأميركي بالوقوع في الفخ الروسي بموقفه الداعي لإغلاق باب الناتو أمام كييف.

كما حذرت كالاس من أن الأوروبيين لن يتمكنوا من المساعدة في التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا ما لم يشاركوا مع الولايات المتحدة في المفاوضات التي أقصاهم عنها حتى الآن ترامب عبر تفاوضه مباشرة مع نظيره الروسي.