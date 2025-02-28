ترامب: لا أصدق أنني قلت ذلك عن زيلينسكي + فيديو

العالم - الامیرکیتان

وعندما سُئل عما إذا كان لا يزال يعتقد أن زيلينسكي ديكتاتور، رد ترامب باستغراب قائلا: "هل قلت ذلك؟ لا أصدق أنني قلت ذلك. السؤال التالي".

وجاء هذا السؤال في أعقاب تصريحات سابقة لترامب على منصة "تروث سوشيال"، حيث وصف زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بدون انتخابات"، وذلك بعد أن استبعدت الولايات المتحدة أوكرانيا من المحادثات الأولية للسلام مع روسيا.

وكتب ترامب في ذلك الوقت: "ديكتاتور بدون انتخابات، على زيلينسكي أن يتحرك بسرعة وإلا لن يتبقى له بلد".

ترامب

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إلى الولايات المتحدة بعدما اعلن عن توافق كييف على بنود اتفاق المعادن النادرة مع واشنطن ولإجراء محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، في زيارة تحمل أهمية كبيرة بخصوص مستقبل الحرب مع روسيا.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاق بشأن المعادن والعناصر الأرضية النادرة في أوكرانيا، والذي اشترط ترامب توقيعه لاستمرار تقديم مساعدات عسكرية أميركية لكييف بعد 3 سنوات من الحرب مع جارتها موسكو.