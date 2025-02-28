الشيخ دعموش: مشيعو السيدين أدهشوا العالم بحضورهم المهيب

العالم - لبنان

واكد الشيخ علي دعموش للمشاركين في التشييع: “لقد أدهشتم العالم من جديد بحضوركم المهيب”. وشدد على ان “هذا شعب المقاومة الذي لا يُكسَر”.

وقال الشيخ دعموش “كان يومكم هذا بحق يوما من أيام الله ويوم الانتصار الكبير”.

ولفت الى ان “الرسالة الأساسية التي أوصلها أهلنا بحضورهم المهيب بتشييع السيدين الشهيدين أنهم حاضورن في الميدان”.

واضاف “السلامُ على رجالكم ونسائكم وشبابكم وشاباتكم وأطفالكم، السلام على دموعكم وآهاتكم وحزنكم وقبضاتكم المرفوعة في وجه العدو”.

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وشكر الشيخ علي دعموش كل المشاركين في تشييع السيّدين الأمينيْن، وقال “نتقدّم لكم بالشكر والامتنان”.

وتابع “نتوجه بشكر خاص إلى العراق حكومةً وشعبا وإلى الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا وإلى اليمن العزيز الشامخ بأهله ومجاهديه”.

واضاف: “نخص بالشكر الإعلاميين والوفود الإعلامية ونشكر المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والأجنبية والمؤثرين لنقلهم مشهد التشييع المهيب”.

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واكد “الشكر والتقدير لكلّ من ساهم في إنجاز هذه المراسم ولكلّ من تقدَّم بالعزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل والشكر أولاً وآخراً لله على التوفيق”.

وشدد الشيخ علي دعموش على ان “سيدنا الأسمى الشهيد السيد حسن نصر الله تجاوز كل حدود منطقتنا ليصل إلى كل أقطار العالم”.

المصدر: موقع المنار