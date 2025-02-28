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مراسل العالم: الوفد الاسرائيلي في القاهرة يملك خيارا واحدا فقط

الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم الاخبارية في الاراضي الفلسطينية المحتلة الزميل فارس الصرفندي بأن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامني نتنياهو لا يريد الانتقال الى المرحلة الثانية من هدنة وقف اطلاق النار في قطاع غزة بل يريد تمديد المرحلة الأول.

العالم - خاص بالعالم

وقال الزميل فارس الصرفندي لتغطية قناة العالم حول مفاوضات القاهرة بشأن مستقبل وقف اطلاق النار في غزة، أن الوفد الاسرائيلي الذي توجه الى القاهرة يملك خيارا واحدا فقط ولا يملك حق التفاوض على المرحلة الثانية.

وأضاف ان الاعلام الاسرائيلي أكد أن الوفد المفاوض في القاهرة سوف يناقش تبادل الاسرى ودخول المساعدات الى القطاع ووقف اطلاق النار فقط.

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وأكد أن الإسرائيليين يعتقدون أن انتقال نتنياهو الى المرحلة الثانية سوف يؤدي الى اسقاط حكومته من قبل المتشددين، فهناك في الحكومة من يقول لنتنياهو بأنه في اليوم الذي ستبدأ فيه التفاوض في المرحلة الثانية سنغادر الحكومة، وعليك أن تعود الى الحرب مع حركة حماس وتدميرها.

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