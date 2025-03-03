الدعم السريع تهاجم 52 قرية بشمال دارفور وتقتل العشرات.. إليكم التفاصيل!

العالم – خاص بالعالم

حيث قصف الجيش السوداني بالطائرات والمدفعية مواقع للدعم السريع في العاصمة الخرطوم بالتزامن مع قصفه مدينة بارا شمال الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

في حين حقق الجيش تقدما في جميع المحاور بمنطقة شرق النيل شرقي العاصمة الخرطوم موقعا العديد من القتلى في صفوف الدعم السريع كما استولى على منظومة تشويش كاملة في المنطقة.



وفي ولاية شمال كُردفان غربي السودان تستمر المواجهات بين الجانبين حيث يسعى الجيش إلى السيطرة على الطريق الرابط بين غربي السودان وشرقيه.

في المقابل قال شهود عيان إن قوات الدعم السريع قادمة من مدنية الفاشر هاجمت نحو52 قرية في محلية دار السلام بولاية شمال دارفور غربي السودان بعشرات السيارات المدججة بالأسلحة والجنود ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال.



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سياسيا أعربت القاهرة عن رفضها المساعي الرامية إلى تشكيل حكومة موازية في السودان مؤكدة إن هذه المحاولات تعقد المشهد وتعوق الجهود لتوحيد الرؤى في جارتها الجنوبية.



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان انها ترفض اي محاولات تهدد وحدة وسيادة وسلامة اراضي السودان بما فى ذلك السعي نحو تشكيل حكومة سودانية موازية.



وطالبت مصر كل القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط بصورة إيجابية في اطلاق عملية سياسية شاملة، دون اقصاء او تدخلات خارجية، وتؤيد القاهرة موقف الجيش السوداني وانتقدت قوات الدعم السريع عدة مرات.



الخارجية السعودية ايضا كانت قد اعلنت في وقت سابق رفضها تشكيل حكومة موازية في السودان، مؤكدة موقفها الثابت تجاه دعم السودان، وتجاه أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.

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