هل سيفتح نتنياهو  جحيما على غزة في حال عدم الرضوخ لشروطه؟!

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وأشار مراسلنا إلى أنه وفقا لتقرير منشور في صحيفة معاريف الإسرائيلية يقول:" إن بنيامين نتنياهو لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل بالذهاب إلى المرحلة الثانية، وأن الرجل يسعى إلى الحصول على قبول ليس فقط من حماس وإنما أيضًا من الوسطاء من أجل تمديد المرحلة الأولى. والتمديد يقوم على تسليم عدد من الأسرى الإسرائيليين للكيان الإسرائيلي مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ومقابل إدخال معونات ومساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع مراسلنا: بما أن الرجل بدأ ينتقل إلى مرحلة هي مرحلة الضغط العسكري - لأن الكل كان يسمي هذه المرحلة وأقصد الفترة الحالية بأنها مرحلة الغموض - فالسؤال الأمثل في هذه المرحلة: أين سيكون دور الولايات المتحدة الأمريكية؟ ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن يعود الكيان الإسرائيلي إلى حرب مفتوحة، لأن هذا الأمر سيفرض على الإدارة الأمريكية وعلى إدارة ترامب أن تعود وتفتح المساعدات على مصراعيها للكيان الإسرائيلي.

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ولفت مراسلنا أن دونالد ترامب لا يتعامل مع الموضوع كما كان يتعامل بايدن. يعني الرئيس الأمريكي السابق بايدن تجاوز كل الخلافات مع بنيامين نتنياهو عندما حدثت الحرب وقام بدعم الكيان الإسرائيلي دون قيد أو شرط، لكن المعادلة هنا تختلف مع ترامب الذي لا يريد حربًا، والذي لا يريد أن يقدم دعمًا مجانيًا للكيان الإسرائيلي ولا حتى لأوكرانيا.إلى الدرجة التي توقع فيها بعض المراقبين السياسيين أنه لو طُلب غدًا من بنيامين نتنياهو الذهاب إلى واشنطن، فإنه سيتم التعامل معه كما تم التعامل مع زيلينسكي قبل أيام.

وخلص مراسلنا قائلا أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تعود الحرب. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكو سيصل خلال اليومين القادمين إلى الأراضي الفلسطينية وسيلتقي بالوسطاء، حيث ان نتنياهو يحاول الآن أن يلعب بالنار من أجل أن يضغط على حماس للقبول باقتراحه.

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