فيديو/قتلى بانفجار داخل مدرسة دينية تابعة لطالبان في باكستان

العالم _ باکستان

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام، وقع الحادث أثناء أداء الصلاة في مسجد المدرسة، إذ لم تُعرف بعد تفاصيل دقيقة حول سبب الانفجار أو هوية المسؤولين عنه.

وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار أسفر عن إصابات خطيرة لعدد من المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن التفجير نتج عن عملية انتحارية استهدفت جموع المصلين أثناء تأدية صلاة الجمعة في مسجد المدرسة.

انفجار باسكتان

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انفجار في باكستان