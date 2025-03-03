مخاوف أوروبية من تراجع الدور الأميركي ومساع لبناء قوة دفاعية مستقلة

العالم – خاص بالعالم

وتأتي هذه القمة بعد المشادة الكلامية الحادة التي وقعت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما زاد من القلق الأوروبي بشأن مستقبل الالتزام الأميركي تجاه الأزمة الأوكرانية.



رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أستقبل الرئيس الأوكراني بحفاوة، مؤكداً على التزام المملكة المتحدة المطلق بدعم أوكرانيا ضد روسيا.



وفي إطار هذه الشراكة، وقّعت لندن وكييف اتفاقية قرض بأكثر من ملياري جنيه استرليني لدعم القدرات الدفاعية الأوكرانية، والتي سيتم تمويلها من أرباح الأصول الروسية المجمدة. وأكد زيلينسكي أن هذه الأموال ستُستخدم في إنتاج الأسلحة داخل أوكرانيا.



وتركز القمة على تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، ومناقشة مستقبل الأمن الأوروبي في ظل احتمالات تخلي واشنطن عن التزاماتها العسكرية تجاه القارة.



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وفي هذا السياق، دعا ماكرون إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية بشكل مستقل عن الولايات المتحدة، محذراً من أن عدم اتخاذ خطوات حاسمة قد يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفرصة لتوسيع نفوذه نحو دول أخرى في المنطقة.



ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي الملك تشارلز الثالث قبل أن يشارك في القمة الأمنية التي سيشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى جانب قادة أوروبيين بارزين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.



وتأتي هذه القمة قبل اجتماع استثنائي للاتحاد الأوروبي مقرر عقده في السادس من مارس ببروكسل، لمناقشة آليات دعم أوكرانيا وتنسيق الجهود الأوروبية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

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