عمان.. مئات الأردنيين يشاركون بمسيرة رفضا لتهجير الفلسطينيين

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بعبارات ورسائل واضحة الأردنيون يرفضون تهجير الفلسطينين من أراضيهم داعمين بذلك الموقف الرسمي الأردني الرافض لدعوات الإدارة الأمريكية باخلاء غزة من سكانها تحت بند اعادة إعمار القطاع مؤكدين ان على العرب تغير موقفهم ودعم المقاومة لأنها السبيل الوحيد لمواجهة التهجير.

وقال مراد العضايلة - المراقب العام للإخوان المسلمين:"نعتقد أن المقاومة هي السد الأول والمنيع ضد تهجير الشعب الفلسطيني، وهي ضمان لثباته على أرضه. لذلك، فإن أي مساس بسلاح المقاومة أو بالمقاومة نفسها هو مساس باستقرار الشعب الفلسطيني واستمراره على أرض فلسطين".

أعضاء مجلس النواب الأردني كانوا ابرز المشاركين الرسميين بالمظاهرات التي انطلقت في قلب العاصمة عمان مؤكدين ان البرلمان الأردني يعمل على إقرار قانون يحضر تهجير الفلسطينين وان اي دعوات تهجير هي بمثابت إعلان الحرب على الأردن.



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وقال أحمد الرقب - عضو مجلس النواب الأردني:"نحن في الحركة الإسلامية، وإخواننا جميعًا في مدرسة النواب، تقدمنا وكنا في مقدمة من قدموا قانون حظر التهجير وأعطوه صفة الاستعجال".

وقال أحمد القطاونة - عضو مجلس النواب الأردني:"نقول لترامب اليوم رسميًا وشعبيًا وحتى برلمانيًا: إن إعلانك للتهجير والتوطين، إن كنت تعتبره حلًا، فنحن نعتبره حربًا وجرائم حرب. أنتم من تدعمون الكيان الصهيوني اليوم".

وطالبت الحشود المشاركة بالمظاهرات ضرورة اعادة احياء الجيش الشعبي في الأردن لمواجهة جميع الأخطار القادمة من جهة الاحتلال الاسرائيلي ومواجهة مخططاته الاستعمارية التي بدء بتنفيذها باحتلال أراضي جنوب سوريا.

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