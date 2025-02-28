آخر مستجدات مفاوضات المرحلة 2 لاتفاق غزة ورغبة نتنياهو بتمديد الأولى!

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن نتنياهو لا يريد الذهاب إلى المرحلة الثانية هذا بالذات ما قد يؤدي إلى نهاية مستقبله السياسي لأن الشرط الذي اشترطه عليه بتسائيل سموتريتش عندما غادر بن غفيرالحكومة ورفض سموتريتش أن يغادر، كان شرط سموتريتش هو أن لا يكون هناك مرحلة ثانية وأن تعود تل أبيب إلى الحرب في قطاع غزة حتى أن سموتريتش خرج في إحدى اللقاءات على القناة الرابعة عشر الإسرائيلية قبل أربعة أيام وقال بأننا سنشهد حربا جديدة في قطاع غزة في الأيام المقبلة ستكون أقسى على الفلسطينيين من الحرب الماضية، بمعنى أن الرجل متأكد أن بنيامين نتنياهو لن يذهب إلى المرحلة الثانية وهدد أنه إذا ما فكر نتنياهو في الذهاب إلى المرحلة الثانية سينسحب من الحكومة وسيسقط هذه الحكومة.

ونوه مراسلنا إلى أن الكرة اليوم في ملعب نتنياهو وليس في ملعب المقاومة، حيث أن حركة حماس في بيانها الذي أصدرته قبل ساعات كانت واضحة بأنها ملتزمة بالاتفاق وبأنها ملتزمة ببنوده وبنود الاتفاق تقول أنه يجب التفاوض على المرحلة الثانية ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالذهاب إلى المرحلة الثانية.

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وكانت قد قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لاستعادة مزيد من الأسرى.

في حين أعلنت مصر مساء أمس الخميس بدء مباحثات مكثفة في القاهرة بين أطراف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشأن المرحلة الثانية.

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