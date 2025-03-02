الخارجية الإيرانية تعلق على دعوة أوجلان لإلقاء السلاح

العالم _ إيران

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، عن ترحيب الحكومة الإيرانية بدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني (ب.ك.ك)، عبدالله أوجلان، لإلقاء السلاح، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو رفض العنف وتعزيز الأمن.

وقال بقائي في تصريحات له: "نرحب بكل عملية تساهم في وقف الإرهاب وتعزيز الأمن في تركيا، بلد جار لنا، ونأمل أن يكون لهذا التطور آثار إيجابية على المستوى الإقليمي أيضًا."

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وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن ممثل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب التركية، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول يوم الخميس 28 فبراير 2025، عن دعوة أوجلان، من خلال بيان قرأه، إلى إلقاء جميع المجموعات المسلحة لأسلحتها، متعهدًا بتحمل المسؤولية التاريخية عن هذا القرار. ودعا أوجلان حزب العمال الكردستاني إلى عقد مؤتمر عام لاتخاذ قرار بإنهاء وجوده.