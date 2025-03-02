نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 28-02-2025

قناة العالم
الأحد ٠٢ مارس ٢٠٢٥
٠١:٢٥ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
من طهران
جوّا الصندوق
وثائقي '10
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
الرئيس بزشكيان يدعو الى تعزيز التعاون بين الدول الاسلامية وتخفيف معاناة فلسطين ولبنان
عاجل
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يهنئ رؤساء الدول الاسلامية بحلول شهر رمضان
عاجل
وزير الخارجية المصري: وزراء خارجية التعاون الاسلامي يجتمعون بالسعودية في 4 مارس
عاجل
وزير الخارجية المصري: خطة اعمار غزة اكتملت وسيتم عرضها على القمة العربية الثلاثاء
عاجل
4 شهداء و6 اصابات جراء استهدافات الاحتلال في عدة مناطق من غزة منذ الصباح
عاجل
تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي فوق البقاع الغربي على علو متوسط
عاجل
الصحة الفلسطينية بغزة: 4 شهداء و 6 مصابين منذ الصباح جراء اعتداءات الاحتلال في غزة
عاجل
حماس:السبيل لاستعادة اسرى الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق وبدء المرحلة الثانية
عاجل
رئيسة المفوضية الاوروبية: اؤكد على استمرار الدعم الاوروبي لاوكرانيا
عاجل
حماس:الاحتلال يحاول الضغط على فريق المفاوضات ولن يفلح
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 28-02-2025
//media.alalam.ir/uploads/org/2025/02/28/174074776374914400.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2025/02/28/174074776374914400.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2025/02/28/174074775481118900.jpg
الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار من قناة العالم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 27-02-2025
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 26-02-2025
الأکثر مشاهدة
اخترنا لکم
ماذا بعد نهاية المرحلة الاولی من وقف اطلاق النار في غزة؟
احتجاجات اسرائيلية حاشدة ضد تلكؤ نتنياهو في اطلاق سراح الاسری
مراسلة العالم..
جيش الاحتلال يستمر في هدف بيوت طولکرم ونورشمس
تصعيد الاحتلال في الضفة يصل الی القدس والمسجد الاقصی
تعنت اسرائيلي يعرقل الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
توقعات.. مليون مشيع في جنازة الشهيد نصرالله 400 ألف منهم من الخارج
شاهد.. رسائل مقاتلين قساميين عبر قناة العالم
شاهد بالفيديو.. أسير إسرائيلي يقبّل رأس قوات القسام
فيديو خاص..
مراسل العالم يعرض سلاحاً مغتنماً من جيش الاحتلال
مراسل العالم..
تجهيز 100 ألف مقعد لمراسم تشييع الشهيد نصرالله
مراسل العالم..
رسالة علی منصة تسليم الأسری، تسخر من نتنياهو
الاحتلال يجبر 90 بالمئة من سكان مخيم طولكرم علی النزوح القسری
حماس ترفض شروط نتنياهو الجديدة للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
بعد الفشل في غزة.. الاحتلال ينتقم من القسام في لبنان
ايران، لا تهاب التهديدات ولا تساوم علی الثوابت
خلاف الحلفاء وعداوة الأصدقاء حول مصير الحرب الأوكرانية
خاص بقناة العالم..
رد حماس علی ترامب: ستتسبب بإيقاف تبادل الأسری !
عملية تبادل الأسری، إصبع المقاومة في عين 'اسرائيل'
اقتحامات اسرائيلية في مدن الضفة الغربية تخلف 4 شهداء
فيديو خاص..
ما قصة الساعة الرملية علی منصة تسليم الأسری الاسرائيليين
خاص بقناة العالم..
أسير محرر يكشف عن دور الدروز في تعذيب الأسری في سجون الاحتلال
اقتحامات اسرائيلية في الضفة الغربية واعتقال أسری محررين
أوكرانيا تقترح تبادل أراض مع روسيا وموسكو تبحث عن سلام من خلال القوة
حماس ترفض تصريحات ترامب حول غزة وترامب يهددها بالجحيم
مسؤول في حماس: 'الوعد الصادق' الايرانية كسرت أكبر معادلة للاحتلال
فيديو خاص..
المتحدث باسم القوة القضائية الايرانية: متمسكون بقيم الثورة الاسلامية
انسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم يفشل فرض واقع جديد علی غزة
شاهد بالفيديو..
طهران.. مهرجان فجر السينمائي منصة فنية مهمة في المنطقة
بعد تدمير الاحتلال 80% من الآبار.. اعلان بيت لاهيا منطقة منکوبة
تعنت نتنياهو ودعم ترامب يضعان صفقة تبادل الأسری علی المحك
مقالات و تحليلات
زيلينسكي يؤبخ ترامب ويعطي درسا غير مسبوق لـزعماء العرب
ملحمة تشييع سيد شهداء المقاومة .. ملاحظات على هامشها
من فكر السيد نصر الله.. القائد الإنساني حتى الشهادة
شاهد: حيَّ على العزاء.. حيّ على الحزن الثوري المعظَّم..
عبد الباري عطوان يرد على مقترح ضم غزة الى تركيا
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.