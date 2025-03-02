شاهد.. حزب الله يشيع العشرات من شهدائه في عيترون وعيتا الشعب

العالم - مراسلون

وافاد مراسم العالم، حسين عزالدين، ان مراسم التشييع جرت بلدة عيترون الحدودية في الجنوب بحضوري جماهيري لافت لـ 104 شهيد من أبناء البلدة ارتقوا على طريق القدس، وقد تم رفع الرايات خلال مراسم التشييع وهي بالقرب من مواقع الاحتلال الاسرائيلي الذي يتمركز في المكان المستحدث بمنطقة تشرف مباشرة على بلدة عيترون.

واشار الى قيام قوات الاحتلال باطلاق رصاصات رشاشة على بلدة قبل مراسم التشييع، لكن ذلك على اقامة المراسم.مضيفا انه تم القاء العديد من الكلامات خل مراسم التشييع ومنها كلمة امام البلدة وكلمة حزب الله التي القاها الوزير السابق مصطفى بيرم والذي اكد فيها ان دماء الشهداء هي التي تمثل السيادة الحقيقة للوطن وهم خارطة الطريق الحقيقة لصيانة البلد وحدوده. واضاف انه شيعت بلدة عيتا الشعب أربعين شهيدا من أبنائها.

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