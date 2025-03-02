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انتصار الاردة الفلسطينية بتحرير الاسرى

الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

مع الساعات الاولى من صباح الخميس عاد الاسرى الفلسطينيون الى الحرية، يدسون على قمصان التهديد في رسالة تحدي وانتصار، ومع اكتمال المرحلة الاولى من التبادل تتجه الانظار الى ما تحمله المرحلة الثانية من تطورات.

العالم - نقطة تواصل

فعند وصول الاسرى الفلسطينيين المحررين داسوا باقدامهم على قمصان التهديد وذلك في رسالة واضحة بانهم انتصروا على القيد وبذلك تكون المرحلة الاولى من الاتفاق قد انجزت ممهدة الطريق للمرحلة التالية من المفاوضات.

ليلة قمع هكذا وصف نادي الاسير الفلسطيني ما عاشه اسرى فلسطينيون في سجن عوفر الاسرائيلي، وايتمار بن غفير الذي لا يفوت فرصة للمجاهرة بالانتهاكات نشر مقطع فيديو لاجبار حراس السجن احد الاسرى على محو عبارة "القدس عربية".

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