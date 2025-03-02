انتصار الاردة الفلسطينية بتحرير الاسرى

العالم - نقطة تواصل

فعند وصول الاسرى الفلسطينيين المحررين داسوا باقدامهم على قمصان التهديد وذلك في رسالة واضحة بانهم انتصروا على القيد وبذلك تكون المرحلة الاولى من الاتفاق قد انجزت ممهدة الطريق للمرحلة التالية من المفاوضات.

ليلة قمع هكذا وصف نادي الاسير الفلسطيني ما عاشه اسرى فلسطينيون في سجن عوفر الاسرائيلي، وايتمار بن غفير الذي لا يفوت فرصة للمجاهرة بالانتهاكات نشر مقطع فيديو لاجبار حراس السجن احد الاسرى على محو عبارة "القدس عربية".

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