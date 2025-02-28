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بالصور.. ممثل قائد الثورة يزور عوائل القادة الشهداء في لبنان

بالصور.. ممثل قائد الثورة يزور عوائل القادة الشهداء في لبنان
الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

قام حجة الإسلام والمسلمين، الشيخ محمد حسن اختري، بزيارة عوائل شهداء حزب الله في لبنان،. الشهيدين السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين وعدد آخر من عوائل قادة الشهداء الكبار.

العالم _ إيران

وقام حجة الإسلام اختري نيابة عن قائد الثورة الإسلامية، مساء امس الخميس، عوائل شهداء حزب الله في لبنان، الشهيد السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين، وعلي كركي، وفؤاد شكر، وابراهیم عقیل وحسین هزیمه وسهیل حسین حسیني ومحمد عفیف.

وفي هذه اللقاءات، عبّرت عوائل الشهداء أيضاً عن تقديرها وامتنانها لسماحة الإمام الخامنئي، مؤكدين على ضرورة التمسك بالنهج المشرف للشهداء ومواصلة الطريق القوي الذي سلكه قادة حزب الله الشهداء حتى الوصول إلى هدفهم وهو تدمير الكيان الصهيوني.

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