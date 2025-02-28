بالصور.. ممثل قائد الثورة يزور عوائل القادة الشهداء في لبنان

العالم _ إيران

وقام حجة الإسلام اختري نيابة عن قائد الثورة الإسلامية، مساء امس الخميس، عوائل شهداء حزب الله في لبنان، الشهيد السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين، وعلي كركي، وفؤاد شكر، وابراهیم عقیل وحسین هزیمه وسهیل حسین حسیني ومحمد عفیف.

وفي هذه اللقاءات، عبّرت عوائل الشهداء أيضاً عن تقديرها وامتنانها لسماحة الإمام الخامنئي، مؤكدين على ضرورة التمسك بالنهج المشرف للشهداء ومواصلة الطريق القوي الذي سلكه قادة حزب الله الشهداء حتى الوصول إلى هدفهم وهو تدمير الكيان الصهيوني.

شاهد أيضا: حزب الله يشيع العشرات من شهدائه في عيترون وعيتا الشعب