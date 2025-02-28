الخارجية الإيرانية تدين الحادث الإرهابي في باكستان

العالم _ إيران

وأعرب بقائي عن إدانته للحادث الإرهابي، أثناء تجمع المصلين في القاعة الرئيسية للمدرسة لأداء صلاة الجمعة.

وأعرب بقائي عن تعازيه لعوائل ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي وحكومة وشعب باكستان متمنيا الشفاء والصحة للمصابين.

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وأكد الموقف المبدئي للإيران المتمثل في الإدانة الصارمة لجميع أشكال ومظاهر الإرهاب والتطرف والعنف، مطالبا بمواجهة ومنع هذه الظاهرة القبيحة التي تتطلب تعاون وتنسيق جميع دول المنطقة للمواجهة المستمرة لمرتكبيها ومنظميها وداعميها ورعاتها.