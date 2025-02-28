هذه الدول العربية تعلن غدا السبت غرة شهر رمضان

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وقال الديوان الملكي: "المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ السبت الموافق 1 مارس 2025م، هو أول أيام شهر #رمضان لهذا العام 1446هـ. ".

وكانت سلطنة عمان أول دولة عربية تعلن السبت أول أيام شهر رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال.

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كذلك أعلنت الكويت وقطر والإمارات والبحرين والأردن وفلسطين وسورية واليمن أن السبت سيكون غرة شهر رمضان.

وأعلن الوقف السني في العراق أن يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان، في حين أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى اية الله السيد علي السيستاني أن يوم الأحد هو غرة شهر رمضان.

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فيما أعلنت عدد من الدول الإسلامية، من بينها ايران وماليزيا وإندونيسيا وباكستان ولبنان، أن السبت هو متمم شهر شعبان، وأول أيام رمضان هو الأحد.

وبهذا ستكون بداية شهر رمضان في أغلب الدول متوافقة بشكل نادر مع بداية شهر مارس الميلادي.

ويتجاوز عدد المسلمين حول العالم ملياري نسمة، ما يشكل أكثر من 25% من سكان الأرض. وتتركز الأغلبية في قارة آسيا، حيث تعد إندونيسيا الدولة ذات الكثافة السكانية الإسلامية الأكبر، تليها باكستان، الهند، بنغلادش، إيران، والعراق.

كما تضم القارة الإفريقية أعدادًا كبيرة من المسلمين، خصوصاً في نيجيريا، مصر، إثيوبيا، الجزائر، والسودان.

وتضم دول كبرى مثل الصين وروسيا أيضاً ملايين المسلمين.

ويكتسي شهر الصيام مكانة خاصة في قلوب المسلمين، وتجمعهم طقوس رمضانية متشابهة، تشمل صلاة الجماعة، التراويح، الاعتكاف في المساجد، والتجمعات العائلية للإفطار والسحور، بالإضافة إلى الزينة الرمضانية التي تميز شوارع المدن الإسلامية.