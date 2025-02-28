بوارج إيرانية ترسو في ميناء بومباي الهندي

العالم - إيران

وكان في استقبال مجموعة البوارج الايرانية التي تضم بارجتي بوشهر ولاوان، قادة القوات البحرية الهندية وأعضاء القنصلية العامة الإيرانية.

ومن أهداف هذه الزيارة التدريبية، هي نقل رسالة السلام والصداقة الى البلدان المطلة على المحيط الهندي وبحر عمان والخليج الفارسي ونقل الخبرات الى ضباط جامعيين.

وسيتم خلال الزيارة تنفيذ برامج عديدة بما فيها اللقاءات الثنائية وزيارة المراكز التدريبية والثقافية والتاريخية والمسابقات الرياضية الودية.

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والتقى قائد أسطول الغرب للقوات البحرية الهندية الادميرال هر كي، رئيس مجموعة البوارج الايرانية العقيد بحري محمد صابري.

وقال الادميرال الهندي في اللقاء إن ايران بلد قوي في مكافحة قراصنة البحر واستطاعت توفير الأمن للسفن التجارية في خليج عدن.

من جهته قال قائد مجموعة البوارج الايرانية إن مجموعته تحمل رسالة السلام والصداقة بين شعبي البلدين، معربا عن أمله بتوسيع العلاقات الطيبة بين إيران والهند في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية.