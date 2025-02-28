شاهد..ردود الفعل على دعوة اوجلان حل حزب العمال الكردستاني

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ورغم أهمية الدعوة، إلا أن الساعات الأولى بعدها شهدت تجدّد الاشتباكات بين مقاتلي حزب العمال والقوات التركية على سفح جبل متين شمالي العراق. وعلى المستوى الاقليمي تطرح هذه الدعوة تساؤلات حول تاثيرها على الوضع في سوريا، حيث تتمتع وحدات حماية الشعب الكردية، القريبة أيديولوجيًا من حزب العمال، بنفوذ واسع، فضلًا عن تداعياتها على العراق، حيث تشكل تتمركز قيادات الحزب في جبال قنديل.

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وقال الصحفي المختص في الشأن التركي، احمد ابو عطية، ان "تصريحات عبدالله أوجلان في الاونة الاخيرة التي دعت حزب العمال الكردستاني لالقاء السلاح والدخول بمرحلة مفاوضات وعملية سلام مع تركيا هي تصريحات ايجابية ودعوة جاءت في وقتها لكنها دعوة غير كافية نظرا لانها تعتمد على مدى استجابة حزب العمال الكردستاني لهذه الدعوة، والجميع يعرف ان حزب العمال الكردستاني لديه ارتباطات امنية واستراتيجية مع عدد من الاطراف ، فالبتالي هناك انتظار وتريث قبل الحكم على هذه الدعوة و مدى الاستجابة لها من حزب العمال".

من جانبه قال الخبير في الشأن التركي، محمد ابو طاقية، انه " جاءت هذه الدعوة التي تعد خطوة مهمة وتاريخية ليست فقط على مستوى السياسة الداخلية التركية ولكن ايضا على مستوى المنطقة بشكل كامل فنحن نتحدث عن عشرات آلاف المقاتلين لهذا الحزب وسنوات طويلة كانت تحملها ويؤثر فيها الحزب في معادلة الموجودة في المنطقة وتتأثر بهذه القضية لكثر من دولة في المنقطة".

إيران بدورها علّقت على دعوة أوجلان بحذر، إذ أكد مسؤول إيراني أن إلقاء السلاح خطوة إيجابية، لكن يجب ضمان عدم استخدام القضية الكردية كأداة لأجندات خارجية عن المنطقة كذلك الموقف الاوروبي جاء مرحبا وداعماً للدعوة.

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