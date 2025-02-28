ترامب يوبخ زيلينسكي: أنت ضعيف بلا الولايات المتحدة!

العالم _ الأمريكيتان

فقد أخبر ترامب زيلينسكي أن تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام، متهماً إياه بأنه وضع نفسه "في مأزق"، وأنه "لا يملك أي أوراق مساومة"، قائلاً له "عليك أن تبدي الشكر".

وقال ترامب موجهاً كلامه بغضب لزيلينسكي "أنت تقامر باندلاع حرب عالمية ثالثة". وتابع "لا تخبرنا بما يجب أن نفعله... أنت ضعيف بلا الولايات المتحدة".

إلى ذلك تدخل نائب ترامب، جي دي فانس في الحديث موجهاً كلامه لزيلينسكي "أنتم تزجون بالكثير من الجنود إلى الحرب"، وقال "الأفعال أهم من الأقوال".

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كذلك أكد الرئيس الأميركي أن اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا "قريب نسبيا"، وذلك خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض.

وأخبر ترامب زيلينسكي أن جنوده كانوا شجعانا بشكل لا يصدق، وأن الولايات المتحدة تريد أن ترى نهاية للقتال، وأن يتم استخدام الأموال في "أنواع مختلفة من الاستخدامات مثل إعادة البناء".

كذلك أضاف ترامب أن اليوم سيتم التوقيع على صفقة المعادن مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الصفقة مع أوكرانيا عادلة جدا. كما أكد أن المحادثات مع روسيا جيدة جدا.

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